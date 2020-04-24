خطيئة الاستعانة بالقوى الاجنبية

2020/04/24 | 21:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / مزهر جبر الساعدي… في الأوانة الاخيرة وكما اوردته الصحافة الروسية في الايام الاخيرة وبأقلام كتاب ومحللون روس؛ بأن (علاقة التحالف) بين سوريا وورسيا،تعرضت للقليل من الصدع او ان بعض وجهات النظر ربما اختلفت في مسارات التسوية السورية او تباعدت في هذا المحور وفي ذاك المحور.في مقال للكاتب اللامع والمحلل السياسي المرموق، […]

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