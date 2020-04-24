مقررات عبور الأزمة المالية في البلاد … ماذا … وإلى أين ؟!.

2020/04/24 | 21:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / اياد عبد اللطيف سالم… القسم الأول نشر البعض على صفحات التواصل الإجتماعي ، أهم المقررات التي أتخذت لعبور الأزمة المالية في البلاد ، من قبل الحاضرين في إجتماع ضم ( رئيس الوزراء ) ولا يوجد في العراق غير رئيس لمجلس الوزراء فقط .و ( وزير المالية ، وزير التخطيط ، وزير النفط […]

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