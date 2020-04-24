الصحة تعلن تسجيل ثلاثة وفيات بفيروس كورونا اليوم (تفاصيل الموقف الوبائي)

2020/04/24 | 21:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق، حيث سجلت وزارة الصحة في الموقف المعلن لهذا اليوم ارتفاعا نسبياً بعدد الوفيات حيث تم تسجيل 3 حالات وفاة في بغداد والمثنى.جاء في بيان وزارة، " تم فحص ( ٢٤١١) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( ٦٧٢٩٣)سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم ( ٣١) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة ٧بغداد/ الكرخ ٢مدينة الطب ٣النجف الأشرف ٥البصرة ٢بابل ٣صلاح الدين ١المثنى ٢كربلاء ٢السليمانية ١دهوك ٣أما الوفيات فتم تسجيل : ٣ حالات موزعة كالتالي:حالة وفاة واحدة في بغداد/ الرصافةحالة وفاة واحدة في مدينة الطبحالة وفاة واحدة في محافظة المثنى أما حالات الشفاء فبلغت :٣٣ حالة ، وكما يليبغداد/ الرصافة ٦بغداد/ الكرخ ١مدينة الطب ٤النجف الأشرف ٩السليمانية ٢اربيل ١البصرة ٤بابل ٢ذي قار ٤وبهذا يصبح المجموع الكلي كما يلي :مجموع الإصابات : ١٧٠٨مجموع الوفيات: ٨٦مجموع حالات الشفاء: ١٢٠٤

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