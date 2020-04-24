الكهرباء: محطات جديدة ستدخل الخدمة

2020/04/24 | 21:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، قرب دخول محطات جديدة إلى الخدمة.

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