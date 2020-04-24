عاجل: الصحة العراقية تسجل 31 اصابة جديدة بكورونا

2020/04/24 | 21:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل ٣١ إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق.

وذكرت الصحة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "مختبراتها سجلت ٣١ إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة ٧، بغداد/ الكرخ ٢، مدينة الطب ٣، النجف الأشرف ٥، البصرة ٢، بابل ٣، صلاح الدين ١، المثنى ٢، كربلاء ٢، السليمانية ١، دهوك ٣".

واضافت، "تسجيل ٣ حالات موزعة كالتالي: حالة وفاة واحدة في بغداد/ الرصافة، حالة وفاة واحدة في مدينة الطب، حالة وفاة واحدة في محافظة المثنى".

أما حالات الشفاء، وفق الوزارة، فقد بلغت :٣٣ حالة ، وكما يلي: بغداد/ الرصافة ٦، بغداد/ الكرخ ١، مدينة الطب ٤، النجف الأشرف ٩، السليمانية ٢، اربيل ١، البصرة ٤، بابل ٢، ذي قار ٤".

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