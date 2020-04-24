عاجل: وزير الصحة: نفكر بإعادة النظر بالحظر الجزئي

2020/04/24 | 21:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد وزير الصحة، صادق جعفر علاوي، اليوم الجمعة، إن وزارته تفكر بشكل جاد في اعادة النظر بالحظر الجزئي لتفادي عواقب وخيمة.

وقال علاوي في بيان تلقته "الغد برس"، "نناشد وسائل الإعلام العراقية والفضائيات وكل منصات التواصل الاجتماعي بضرورة تشديد حملات التوعية التي ‏تحث المواطنين على للالتزام بالإجراءات الوقائية التي تؤمن سلامتهم من خطورة العدوى للإصابة بفيروس كورونا".

واكد علاوي ان "تقارير اللجان الميدانية المكلفة بمتابعة مستوى الوعي والالتزام للمواطنين في جميع الانشطة الحياتية والمجتمعية والتجارية تؤكد هناك تراخيا كبيرا يدل على تراجع واضح لحجم الالتزام والذي فسر الحظر الجزئي على انه احد اهم الاسباب التي ادت الى تراجع هاجس الحذر الواجب".

واشار علاوي الى ان "الوزارة تفكر جديا باعادة النظر باجراءاتها المتعلقة بالحظر الجزئي لتفادي عواقب وخيمة يمكن ان تحدث نتيجة عدم الالتزام والتي اثبتتها الفرق الرقابية الميدانية".

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