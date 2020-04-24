2020/04/24 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم- الديوانية

اعلنت دائرة صحة محافظة الديوانية، الجمعة (24 نيسان 2020)، عدم تسجيل أي اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة خلال الـ24 الماضية.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الفرق الصحية مازالت تتابع الحالات الصحية

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 31 اصابة جديدة بكورونا في عموم البلاد، ليرتفع العدد الكلي للمصابين إلى 1708 حالة على مستوى البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان الموقف الوبائي اليومي للإصابات بفيروس كورونا، أن "مخ

بغداد اليوم-المثنى

أعلنت دائرة صحة المثنى، الجمعة، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، بالمحافظة.

وقال مدير عام صحة المثنى، عون هاني المالكي، في بيان، إن "إصابتين جديدتين سُجلتا في المثنى، بعد اخذ المسحات من المرضى".

واشار الى أن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صحة كردستان تعلن تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا في السليمانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحة كردستان تعلن تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).