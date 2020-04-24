الفياض: الحشد الشعبي يمثل استجابة لنداء المرجعية وهو ملتزم بثوابته في الدفاع عن الوطن

2020/04/24 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض، الجمعة، أن الحشد الشعبي سيستمر في تدعيم مسيرة استراتيجية ا...





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