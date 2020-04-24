صحة الديوانية تعلن عدم تسجيل أي اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية

2020/04/24 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الديوانية

اعلنت دائرة صحة محافظة الديوانية، الجمعة (24 نيسان 2020)، عدم تسجيل أي اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة خلال الـ24 الماضية.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الفرق الصحية مازالت تتابع الحالات الصحية المشتبه بها والحالات المؤكدة حيث كان الموقف لهذا اليوم على النحو التالي :- لا توجد اصابة لهذا اليوم 2020/4/24".

واضاف البيان :"تم سحب (10) نماذج لحالات اشتباه وارسالها الى مختبر الصحة العامة، فيما كان عدد الاصابات الكلي من 15/3/2020ولحد الان 12، وعدد حالات الشفاء 10".

وبين أن "التوفين حالة واحدة فقط في وقت سابق"، لافتاإلى أن "الراقدين حالة واحدة فقط ".

وتابع البيان أن "مختبر الصحة وردت منه نتيجة واحدة وكانت سالبة".

واشار البيان إلى أن "مدير عام صحة الديوانية لمياء الحسناوي، اكدت اتخاذ كافة الاجراءات العلاجية للمصابين والاجراءات الوقائية بحق الملامسين".

ودعت "جميع المواطنين الالتزام بتوجيهات خلية الازمة وفي مقدمتها الالتزام بحظر التجوال".

بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 31 اصابة جديدة بكورونا في عموم البلاد، ليرتفع العدد الكلي للمصابين إلى 1708 حالة على مستوى البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان الموقف الوبائي اليومي للإصابات بفيروس كورونا، أن "مخ

بغداد اليوم-المثنى

أعلنت دائرة صحة المثنى، الجمعة، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، بالمحافظة.

وقال مدير عام صحة المثنى، عون هاني المالكي، في بيان، إن "إصابتين جديدتين سُجلتا في المثنى، بعد اخذ المسحات من المرضى".

واشار الى أن

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