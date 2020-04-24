نهاية قاسية لثورة النفط الصخري

2020/04/24 | 21:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة ـ عمار الجادر تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي مانوكوف، في صحيفة “إكسبرت أونلاين” الروسية، حول الضربة القاضية التي يتعرض لها قطاع النفط الصخري الأمريكي.وجاء في المقال: انتقل الاثنين الأسود بسلاسة إلى ثلاثاء ليس أقل سوادا.فبسبب وباء فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط، يمكن أن يتعرض قطاع النفط الصخري الأمريكي إلى ضربة قاضية ويتراجع […]

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