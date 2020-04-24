الكرخ تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا

2020/04/24 | 21:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت دائرة صحة الكرخ عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا.وقالت الدائرة في بيان لها إنه “تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروسكورونا في التاجي وحي الجهاد“، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.وكانت قد أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الجمعة تسجيل ٣ وفيات و٣١ إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق خلال ٢٤ ساعة المنصرمة.وقالت الوزارة إن […]

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