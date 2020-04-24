الولايات المتحدة تزود روسيا بفئران.. ما الغاية من ذلك؟

2020/04/24 | 21:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلن رئيس أكاديمية العلوم الروسية ألكسندر سيرغييف، أن الولايات المتحدة بصدد تزويد روسيا بفئران تجارب تحمل خلايا مناعية بشرية، من أجل تطوير لقاح وأدوية ضد كورونا.وفي تصريحات متلفزة اليوم الجمعة قال سيرغييف: لقد تبادلنا الرسائل حول هذا الموضوع، ونتوقع وصول تلك الفئران إلى روسيا لنحصل بالتالي على نموذج جيد لإجراء التجارب […]

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