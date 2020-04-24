هزة ارضية جديدة تضرب سوريا

2020/04/24 | 21:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةسجلت محطات الرصد الزلزالي في سوريا، مساء اليوم الجمعة، هزة خفيفة جديدة بلغت شدتها 2.2 درجة على مقياس ريختر.وأعلن المركز الوطني للزالزال في وزارة النفط السورية، أنه "تم تسجيل الهزة على الحدود السورية التركية، وبعمق بلغ 7 كيلومترات في الساعة الخامسة إلا ربعا بالتوقيت المحلي".وشهدت سوريا قبل نحو أسبوع موجة من الهزات التي تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة على الساحل السوري وقرب محافظة اللاذقية كانت أعلاها شدة سجلت 4.7 على مقياس ريختر.

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