الحجامي يتوقع زيادة الاصابات بكورونا ويطالب بعزل الكرخ عن الرصافة

2020/04/24 | 21:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتوقع مدير صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف الحجامي، مساء اليوم الجمعة، زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا في جانب الكرخ من العاصمة خلال الايام القليلة المقبلة، مشيرا الى اهمية عزل جانبيّ العاصمة.وذكر الحجامي في منشور عبر صفحته في موقع "فيسبوك" وتابعته "كلكامش برس"، قائلاً "من المتوقع جداً زيادة أعداد الإصابات في الايام المقبلة".واضاف "ناديت مرارًا بعزل الكرخ عن الرصافة وتقطيع المناطق وغلقها وعزل بعضها عن الآخر".واوضح الحجامي ان "رفع الحظر جزئياً ليس معناه حرية الخروج من المنزل والتجول بحرية بسبب او بدون سبب بل يجب التزام المنزل وعدم الخروج نهائياً الاّ لضرورة ماسّة مع اتباع طرق الوقاية والسلامة عند الخروج وعدم التقارب مع الآخرين وعدم المصافحة".ونوه مدير صحة الكرخ الى انه "لا زلنا نمسك بزمام الامور والوضع تحت السيطرة بشرط التزام الناس بالنصائح".واكد الحجامي "لا يوجد دليل علمي على وجود اكثر من نوع واحد من الفيروسات في العراق وعلى العموم كل فيروسات كورونا خطرة وكل الأعمار معرضة للإصابة".

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