صحة كربلاء تكشف تفاصيل الاصابتين الجديدتين بكورنا

2020/04/24 | 21:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت دائرة صحة كربلاء، مساء اليوم الجمعة، عن تفاصيل الاصابتنين بفيروس كورونا التي سجلتها اليوم والتي ارتفع بها العدد التراكمي الى 88 إصابة مؤكدة في المحافظة.وقالت الدائرة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "الإصابتين المشار إليهما في البيان الوزاري لهذا اليوم، كانتا لمصابين احدهما بعمر 65 عاماً، والثانية بعمر سبع سنوات، ومن سكنة حي التعليب، ومُلامسين لحالات مُوجبة سابقة".وأضافت انه "بهذه الاصابات المسجلة اليوم ارتفع العدد التراكمي لـ88 حالة منذ بداية تسجيل اول حالة ولغاية الان".يذكر ان دائرة صحة كربلاء اعلنت يوم امس الخميس عن عدم تسجيل أي اصابة بفيروس كورونا منذ ستة ايام.

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