رمضان شهر الاقتراب الى الله سبحانه

2020/04/24 | 21:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الخالق الفلاح – باحث واعلامي كم نحتاج الى فعل الخير طوال العام الكامل اما ونحن نقترب من شهر البركة والرحمة شهر رمضان المبارك فعلينا مضاعفة الرحمة والخير والتقارب بالعطاءات النبيلة وفرصة للإنسان كي يلجأ إالى الله سبحانه وتعالى ويعاود بناء ذاته وشخصيته الإيمانية الإنسانية التي سوف تحمل معها الزاد إلى السفر الطويل بعد الرحيل […]

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