انتكاسة في السليمانية.. إصابتان جديدتان بفيروس كورونا

2020/04/24 | 21:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم الجمعة تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، إن الإصابتين الجديدتين تعودان إلى رجلين أحدهما مسن في الـ80 من العمر والآخر 29 عاماً.

وبذلك، يرتفع مجموع الإصابات الكلي في إقليم كوردستان إلى 343 بينها 4 وفيات و315 حالة تعافٍ.

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