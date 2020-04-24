عراقيو ميشغان يواجهون ايام الشدائد بالتعاون وتقديم المساعدات للعوائل المحتاجة

2020/04/24 | 21:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..بسبب جائحة فيروس كورونا، طرأت ظروف خاصة وظهرت أمور جديدة، قد تغير واقع العمل والتعامل في الدنيا .من الناحية العلمية، ثبت أن من أهم وسائل كبح جماح هذا الوباء الخطير، الابتعاد عن الآخرين وعدم لمسهم أو الاحتكاك بهم لكسر دائرة امتداد نقل الفيروس.وهذا الكسر أو منع امتداد الدائرة سيعمل على عدم انتفال […]

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