2020/04/24 | 21:28 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – فرانكفورت تبدأ محاكمة طه ا.ج، وهو مواطن عراقي يبلغ من العمر ٢٧ عاما، اليوم في المحكمة الإقليمية العليا بمدينة فرانكفورت، المانيا.وجهت الى المتهم تهمة الانتماء الى منظمة ارهابية اجنبية، جرائم ضد الإنسانية، الاتجار بالبشر وجرائم الحرب، بما في ذلك قتل فتاة ايزيدية تبلغ من العمر خمس سنوات، محامية الضحية السيدة امل …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان مشترك: آمل كلوني، ناتالي فون ويسنكهاوسين، يزدا يرحبون بقضية محكمة الإبادة الجماعية التاريخية في المانيا) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان مشترك: آمل كلوني، ناتالي فون ويسنكهاوسين، يزدا يرحبون بقضية محكمة الإبادة الجماعية التاريخية في المانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).