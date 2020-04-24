عزل صحي جديد ينتظر رونالدو في ايطاليا

2020/04/24 | 21:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كشف تقرير صحفي، مساء اليوم الجمعة ، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، سيخضع للعزل الصحي لمدة أسبوعين، لدى عودته إلى إيطاليا.ومن المقرر أن يستعيد يوفنتوس، نجومه الأجانب الذين عادوا إلى بلدانهم بسبب فيروس كورونا ، خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يتطلعون إلى استئناف التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.وبحسب صحيفة "توتو سبورت"، فإن رونالدو وزملاءه الذين غادروا إيطاليا، سيخضعون للعزل لمدة أسبوعين آخرين لدى عودتهم، للتأكد من سلامتهم وعدم وجود الفيروس بداخلهم.وسافر الثلاثي أليكس ساندرو ودانيلو ودوغلاس كوستا إلى البرازيل، كما غادر رونالدو إلى مسقط رأسه بجزيرة ماديرا في البرتغال.وخاض يوفنتوس، آخر مبارياته قبل التوقف أمام نظيره إنتر ميلان في 8 آذار الماضي، وفاز بهدفين دون رد في إطار الكالتشيو الايطالي.

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