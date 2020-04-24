تفاصيل الاصابات الـ7 التي سجلتها صحة الرصافة اليوم

2020/04/24 | 21:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف مدير صحة الرصافة، عبد الغني الساعدي، مساء اليوم الجمعة، عن تفاصيل الاصابات السبع بفيروس كورونا التي سجلتها دائرته هذا اليوم.وقال الساعدي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "ثلاث إصابات هم من الملامسين لحالة موجبة وهم مستضافين في احدى اماكن الحجر الصحي التابعة لدائرة صحة الرصافة وبعد اجراء الفحص المختبري كانت نتائج الفحص موجبة ويسكنون منطقة الرشاد، وهم امرأة بعمر 52 سنة، وشابة بعمر 34 سنة، وشاب بعمر 30 سنة".وأضاف "اما الحالة الرابعة فهي لرجل بعمر 57 سنة يسكن العبيدي تم تشخيص حالته في مستشفى الشيخ زايد، والحالة الخامسة لرجل بعمر 40 سنة يسكن مدينة الصدر الاورفلي تم تشخيص حالته في مستشفى الامام علي".وتابع "اما الحالة السادسة فهي لطفل بعمر 8 سنوات يسكن البلديات تم تشخيصه في مستشفى اطفال العلوية، والحالة السابعة امرأة بعمر 40 سنة تسكن الزعفرانية تم تشخيص حالتها في مستشفى الزعفرانية".وبين الساعدي "تم إجراء مسح ميداني فعال للمناطق وأخذ عينات من عدد كبير من المواطنين لرصد الحالات التي لم تراجع المؤسسات الصحية والتي لا تظهر عليها اعراض المرض".واكد ان "العدد التراكمي للاصابات اصبح 260 اصابة توفي منهم 18 حالة فيما اكتسب الشفاء 145 والمتبقي قيد العلاج 97 حالة".

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