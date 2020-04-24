مصر: الأزمة الشاملة والاستعداد لما هو آت - محمد حسام

2020/04/24 | 21:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسام الجميع يحبس أنفاسه في مصر، لا توقعات حكومية أو شعبية حول الأسابيع والشهور القادمة، حالة من عدم اليقين العام، الجميع يتابع بكثف حالات الإصابات اليومية التي وصلت إلى 3659 حالة إصابة وحالات الوفاة التي وصلت إلى 276 وفاة.



(22 أبريل) حكومة تحاول إيهام الجماهير انها مسيطرة على الأوضاع بمزيج من الإجراءات الشكلية والخطابات العاطفية التي تركز على الوحدة والتلاحم الوطني في نفس الوقت الذي تترك في الج ......





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