الفياض: الحشد الشعبي مستمر في الدفاع عن الوطن ومكافحة كورونا

2020/04/24 | 21:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الجمعة، أن الحشد الشعبي سيستمر في تدعيم مسيرة استراتيجية الدفاع الشعبي التي حققت النصر على الإرهاب، وفيما شدد...

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