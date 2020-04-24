31 إصابة جديدة بكورونا في العراق لهذا اليوم

2020/04/24 | 21:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية الجمعة، عن تسجيل 31 اصابة جديدة بفايروس كورونا في البلاد، فيما أشارت إلى شفاء 33 اصابة من الوباء....

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