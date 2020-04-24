مصدر: الكتل الشيعية تجتمع بمصطفى الكاظمي لبحث الكابينة الحكومية

2020/04/24 | 21:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض، الجمعة، أن الحشد الشعبي سيستمر في تدعيم مسيرة استراتيجية الدفاع الشعبي التي حققت النصر على الإرهاب، وفيما شدد على أن الحشد الشعبي سيبقى ملتزما بثوابته في الدفاع عن الوطن والمواطن، أشار إلى

بغداد اليوم _ بغداد

أكد النائب عن تحالف الفتح، فاضل الفتلاوي، اليوم الجمعة، أن الكابينة الوزارية للمكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي، لم تكتمل حتى اللحظة، فيما أشار إلى أن مجلس النواب سيصوت على كابينة تختلف عن المسربة الأخيرة.

وقال فاضل ا

بغداد اليوم _ بغداد

وعد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، بإعادة نينوى إلى سابق عدها، وذلك خلال زيارة أجراها إلى المحافظة اطلع خلالها على الجهود المبذولة لإعادة الإعمار.

وذكر المكتب الاعلامي للحلبوسي، في بيان تلقت (بغداد اليو

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