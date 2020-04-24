صحة كربلاء تُسَجل إصابتين جديدتين بكُورونا ليرتفع العدد التراكمي إلى 88 حالة

2020/04/24 | 21:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كربلاء

أعلنت دائرة صحة كربلاء المُقدسَة ، الجمعة ، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كُورونا.

وذكرت الدائرة في بيان ان "إجمالي الإصابات المُسَجلة في المحافظة ارتفع الى ( 88 ) حالة بعد تسجيل حالتين اليوم، بضمنها ( 6 ) حالات وفاة ، وشِفاء ( 79 ) حالة " .

وذكر المُتحدث الإعلامي للدائرة ، سليم كاظم ، إنه " وفقاً لما ورد في بيان وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم ، والذي أكد تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس الوبائي بكربلاء " ، فإن " الإصابتين المُشار إليهما ، كانتا لمُصابين ( ذكر وإنثى ) بعمر ( 65 ) عاماً ، و( 7 ) سنوات ، ومن سكنة منطقة حي التعليب ، ومُلامسين لحالات مُوجبة سابقة " .

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 31 اصابة جديدة بكورونا في عموم البلاد، ليرتفع العدد الكلي للمصابين إلى 1708 حالة على مستوى البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان الموقف الوبائي اليومي للإصابات بفيروس كورونا، أن "مختبرات الصحة فحصت 2411 نموذج في كافة المختبرات المختصة بالعراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 67293)".

وأضاف البيان، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (31) إصابة موزعة، في جانب الرصافة من العاصمة بغداد 7 إصابات، وفي الكرخ 2، ومدينة الطب 3".

وتابع، أن "محافظة النجف سجلت 5 إصابات، ومحافظتي دهوك وبابل 3 إصابات لكل منها، فيما سجلت محافظات البصرة وكربلاء والمثنى إصابتين لكل منها، وصلاح الدين والسليمانية إصابة واحدة لكل منهما فقط".

وبشأن الوفيات، أكدت وزارة الصحة أنها سجلت "3 حالات وفاة، حالة واحدة في بغداد/ الرصافة، وحالة وفاة واحدة في مدينة الطب، حالة الوفاة الثالثة في محافظة المثنى"، مشيرة إلى أن "الشفاء فبلغت 33 حالة".

وأوضح بيان الموقف الوبائي، أن "حالات الشفاء وزعت على، بغداد 6 في الرصافة وحالة شفاء واحدة في الكرخ، ومدينة الطب 4، فيما شهدت النجف 9 حالات شفاء، والسليمانية 2، واربيل 1، والبصرة 4، وبابل 2، واخيرا ذي قار 4 حالات شفاء من الفيروس".

ومع الموقف الوبائي لليوم، يصبح المجموع الكلي للإصابات 1708، ومجموع الوفيات 86، ومجموع حالات الشفاء 1204.

بغداد اليوم- كردستان

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الجمعة، تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا.

وقال الصحة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، ان "تم تسجيل اصابتين جديدتين لرجلين من محافظة السليمانية بفيروس كورونا".

وأعل

بغداد اليوم- الديوانية

اعلنت دائرة صحة محافظة الديوانية، الجمعة (24 نيسان 2020)، عدم تسجيل أي اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة خلال الـ24 الماضية.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الفرق الصحية مازالت تتابع الحالات الصحية

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 31 اصابة جديدة بكورونا في عموم البلاد، ليرتفع العدد الكلي للمصابين إلى 1708 حالة على مستوى البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان الموقف الوبائي اليومي للإصابات بفيروس كورونا، أن "مخ

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