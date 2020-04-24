ترامب يوقع على حزمة مساعدات إضافية لمواجهة تداعيات كورونا

2020/04/24 | 21:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدى توقيعه على حزمة مساعدات إضافية مخصصة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الجمعة إنه كان يتحدث "بسخرية" للصحفيين الخميس عندما أشار إلى إمكانية حقن الجسم بمواد معقمة لمحاربة فيروس كورونا المستجد.

وبعدما أثارت تصريحاته استغرابا واسعا، قال ترامب ردا على سؤال في المكتب البيضاوي للبيت الأبيض: "كنت أطرح سؤالا على الصحفيين بطريقة ساخرة، بعد أن علمت أن المعقمات تساعد على إنهاء الفيروس في دقيقة".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني قد اتهمت الجمعة وسائل الإعلام الأميركية "بإخراج كلام ترامب عن سياقه بشكل غير مسؤول من أجل نشر عناوين أخبار سلبية".

وأضافت أن الرئيس شدد دائما على أنه ينبغي على الأميركيين استشارة أطبائهم بشأن علاجات المرض.

وكان الرئيس الأميركي تساءل خلال المؤتمر الصحفي اليومي الخميس: "هل هناك طريقة نستطيع بها القيام بشيء كذلك، بالحقن في داخل (الجسم)؟".

وقال إن المعقمات تقتل الفيروس "في دقيقة..



لأنه، كما ترون، يدخل في الرئتين (..) سيكون من المثير للاهتمام التحقق من ذلك".

وسارعت وسائل إعلام أميركية إلى انتقاد ترامب، رغم أن ما قاله كان في إطار التساؤل وليس تقديم النصيحة للمصابين.

ورفض خبراء ما اقترحه الرئيس الأميركي مؤكدين أن ذلك قد يؤدي إلى التسمم.

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