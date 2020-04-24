صحة كربلاء تُسَجل إصابتين جديدتين بكُورونا ليرتفع العدد التراكمي إلى 88 حالة

2020/04/24 | 21:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت دائرة صحة كربلاء المُقدسَة ، الجمعة ، عن ” تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كُورونا بعد التأكد منها مُختبرياَ ، ليرتفع إجمالي الإصابات المُسَجلة في المحافظة الى ( 88 ) حالة.بضمنها ( 6 ) حالات وفاة ، وشِفاء ( 79 ) حالة وذكر المُتحدث الإعلامي للدائرة ، سليم كاظم ، في بيان تلقت […]

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