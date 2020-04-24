 عيد الفطر اكثر من ثلاثة ايام

2020/04/24 | 21:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / القاضي حسن حسين جواد الحميري… توهم من اعتقد ان ايام عيد الفطر هي ثلاثة أيام فقط..ظانا انها الايام التي تلي رمضان حيث يبدأ شهر الفطر أو شوال..الحقيقه انه يكاد أن يكون اكثر وأوسع من أي عيد اخر لدى أي بلد أو ايه أمه أو جماعه دينيه على وجه الأرض..من حيث […]

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