حالتان جديدتان تشفيان من كورونا في ذي قار

2020/04/24 | 21:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اكدت دائرة صحة ذي قار ، اليوم الجمعة ، شفاء حالتين جديدتين من فيروس كورونا .وقالت الدائرة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” مصابين اثنين من سكنة منطقة الثورة في الناصرية ، تماثلا للشفاء التام من فيروس كورونا “.واشار الى ان ” المصابين التماثلوا للشفاء من الفيروس […]

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