رمضان يفتح باب الاقبال على شراء التوابل والبهارات  في كربلاء

2020/04/24 | 21:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / .. تشهد محافظة كربلاء قبل قدوم شهر رمضان ، إقبالا كبيرا من العوائل لشراء البهارات أو التوابل ، لاستخدامها في صناعة المأكولات المنزلية الشعبية طيلة الشهر الكريم “.وقال أحد مالكي محل بيع العطارة في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم الجمعة ، في “رمضان الخير […]

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