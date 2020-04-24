مصادر: تشكيل جبهة نيابية رافضة للكاظمي تضم “العامري والخنجر وبعض النواب السنة”

2020/04/24 | 21:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة افادت مصادر سياسية، اليوم الجمعة، ان الامور ذاهبة لتشكيل جبهة نيابية رافضة للكاظمي نتيجة تكليف الاخير فريق مفاوض مرتبط بالسفارة الامريكية بترشيح الوزراء وقالت المصادر لوسائل علامية تابعته “العهد نيوز” ان نتيجة تكليف الكاظمي لفريق مفاوض لاختيار وترشيح الوزراء مرتبط بالسفارة الامريكية وترشيحه لإسماء مرتبط ايضا بالسفارة وبعضها الاخر عليه ملفات فساد […]

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