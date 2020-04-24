صحة ذي قار تعلن عن شفاء حالتين جديدتين مصابتين بالكورونا

2020/04/24 | 21:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم الجمعة ، عن تسجيل شفاء حالتين جديدتين مصابتين بفايروس كورونا المستجد ، وقال مدير عام دائرة صحة ذي قار الدكتور عبد الحسين الجابري في بيان تلقته”العهد نيوز” ان نتائج الفحص المختبري لمختبر الصحة العامة في بغداد وللمرة الثانية على التوالي اثبتت شفاء حالتين جديدتين مصابتين بفايروس […]

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