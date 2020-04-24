أغذية تساعد على التقليل من احتمال الإصابة بجلطة دموية

2020/04/24 | 22:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت دراسات حديثة أن الجلطات الدموية لا تعيق فقط تدفق الدم إلى المنطقة المصابة، وإنما يمكنها كذلك إعاقة تدفقه إلى القلب أو الرئتين ما يؤدي أحيانا إلى الموت.نشر موقع “Health & Human Research” عدة أطعمة تقلل من احتمالات الإصابة بجلطة دموية قد تكون مميتة في بعض الأحيان.زيت الزيتون البكر يعد زيت الزيتون […]

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