عبد المهدي يعلق على انشقاق 4 فصائل عن الحشد الشعبي

2020/04/24 | 22:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف الناطق الرسمي للقائد العام للقوات المسلحة، الجمعة، عن عدم موافقة القائد العام على البيان المتضمن دمج الوية من الحشد الشعبي به، فيما اشار الى ان الارتباط اداري وعملياتي فقط.

وقال تصريح للناطق الرسمي للقائد العام للقوات المسلحة تلقت شفق نيوز نسخة منه، "ان السيد القائد العام للقوات المسلحة لم يشاور او يوافق على البيان الصادر بتاريخ ٢٩ شعبان المعظم ١٤٤١ المصادف في ٢٣ نيسان ٢٠٢٠ عن ألوية الحشد الشعبي (٤٤، ٢٦، ١١، ٢) الذي تداولته وسائل الاعلام".

وأوضح أن "عملية ارتباط هذه الفصائل المجاهدة بالقائد العام هو ارتباط اداري وعملياتي فقط، ولا يتناول الكثير من الامور التي ذكرها البيان المذكور".

واضاف "نؤكد مرة اخرى على أهمية الحفاظ على وحدة الحشد وخضوع جميع ألويته للسياقات الانضباطية والعسكرية وأوامر القيادات العليا، شانها شان بقية القوات المسلحة.



وهو ما اقتضى العلم والتنويه".

وكانت قيادة قوات الحشد الشعبي المشكّلة من قبل العتبات المقدسة، والمتمثلة بفرقتَيْ -الإمام علي والعباس القتاليتين - ولوائَيْ - علي الأكبر وأنصار المرجعية - ذات الارقام الإدارية {٢،١١،٢٦،٤٤) أعلنت مساء الخميس أنها انتقلت من هيئة الحشد الشعبي وارتباطها بالقائد العام للقوات المسلحة .

وأكّدت أنّ "كلّ إجراءاتها تمت برعاية ومتابعة من رئيس الجمهورية برهم صالح، والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، وبعض القيادات الأمنية والرسمية، فضلًا عن وكيلَيْ المرجعيّة الدينيّة العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي والسيد أحمد الصافي".

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