2020/04/24 | 22:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعادت المتاجر والأسواق فتح أبوابها يوم الجمعة في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان مع تخفيف قيود حظر التجوال المفروض للوقاية من فيروس كورونا.ورصدت كاميرا شفق نيوز حركة السكان في سوق المدينة بعد السماح بالتجوال المشروط بعد أكثر من شهر على إغلاق الأسواق وفرض قيود مشددة على تجوال المواطنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. هكذا بدت السليمانية في أول أيام رمضان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. هكذا بدت السليمانية في أول أيام رمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).