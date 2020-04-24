2020/04/24 | 22:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشديد الأحكام بحق رافعي أسعار المواد الطبية والغذائية القضاء يواجه كورونا بحزمة قرارات وإجراءات إستثنائية بغداد – علي البدراوي انطلاقاً من واجبه الوطني والانساني وباعتباره أحد المفاصل الأساسية للدولة العراقية ومع بدء جائحة كورونا وشيوعها في العالم أجمع ودخولها العراق بدأ مجلس القضاء الأعلى بإصدار حزمة من القرارات والاجراءات التي تهدف […]

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