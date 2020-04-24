2020/04/24 | 22:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لماذا النفاق؟ – نجاح سميسم جَلَبَ إنتباهي موقفان من النفاق الواضح والمكشوف لبعض المثقفين والمحسوبين عليهم وقسم من السياسيين وأذنابهم وبعض اللاهثين وراء أصحاب المناصب وكذلك من عامة الناس الذين ليست لهم مصلحة إن تسنم المنصب هذا أو ذاك ولكنه مرض النفاق والدونية وبلهجتنا الشعبية( اللواكة):- 1- فمنذ أن أُعلن […]

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