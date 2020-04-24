2020/04/24 | 22:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفط بسعر الماء وكورنا زاد من البلاء – طارق حرب بيرق الوطنية وعلم العراقية هل يستمر الكاظمي بنشرهما في وزارته؟ العقل الوطني والقلب العراقي هل يبقى الباعث والدافع لحكومته؟ الوطن العراق والمواطن العراقي هل ستكونان الاصل والمصدر والمسلك والسبيل والهدف والمقصد في عمله ؟ ماء الفراتين وأرض الرافدين هل يكونا النفس والروح […]

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