قَتل طفلة إيزيدية سباها مع أمها.. فيديو لداعشي عراقي أمام محكمة ألمانية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت لقطات مصورة مقتضبة الجمعة اللحظات الأولى لبدء محاكمة عراقي في ألمانيا يعتقد أنه كان ينتمي لتنظيم داعش بتهمة الإبادة الجماعية بحق الأقلية الأيزيدية.ويظهر المقطع، ومدته 50 ثانية، الشاب الذي كان يرتدي قميصا أبيض، وهو يقوم بتغطية وجهه بملف قبل جلوسه داخل المحكمة في فرانكفورت، فيما أظهرت إحدى اللقطات أنه كان يرتدي كمامة للوقاية من فيروس كورونا.

والرجل الذي قالت السلطات إنه يدعى طه الجميلي ويبلغ من العمر 27 عاما، متهم بقتل طفلة سباها مع والدتها وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتهريب بشر، في القضية التي مثل فيها أمام المحكمة.

وتمثل زوجته جنيفر فينيش منذ عام أمام محكمة في ميونيخ بتهمة قتل الفتاة التي تركها الزوجان تموت عطشا في مدينة الفلوجة العراقية في 2015.

واعتبر بدء جلسات محاكمتها في أبريل 2019 أول إجراء قضائي رسمي في العالم على صلة بممارسات ارتكبها التنظيم المتشدد بحق الأيزيديين، الأقلية الناطقة باللغة الكردية في شمال العراق، التي اضطهدها عناصر داعش ابتداء من سنة 2015.

وأدلت والدة الطفلة التي قالت الصحف إنها تدعى نورا، بإفادتها مرات عدة في ميونيخ وتحدثت عن المعاناة التي عاشتها طفلتها رانيا.

ويفيد محضر الاتهام أن طه الجميلي التحق في مارس 2013 بتنظيم داعش وشغل حتى العام الماضي مناصب عديدة لدى التنظيم في مدينة الرقة السورية وكذلك في العراق وتركيا.

"تكرار الضرب"

يتهم القضاء الألماني خصوصا الرجل بأنه "قام في نهاية مايو أو بداية يونيو 2015، بشراء امرأة من الأقلية الأيزيدية وابنتها البالغة من العمر خمس سنوات ونقلهما إلى الفلوجة حيث تعرضتا لكل أشكال الاضطهاد بما في ذلك التجويع".

وقالت المدعية العامة آنا زاديك الجمعة "لم يكن يُسمح لهما بمغادرة المنزل من دون مرافقة.



لقد أجبرهما على ارتداء النقاب الكامل ولم يقبل باسم الطفلة لأنه اعتبره عائدا للكفار.



...



تعرضت كلاهما للضرب باستمرار.



وتعاني المرأة من ألم في كتفها منذ ذلك الحين.



وبقيت الطفلة في إحدى المرات طريحة الفراش أربعة أيام بعد ضربها".

واستمرت صنوف العذاب، وخلال صيف 2015 "عوقبت" الفتاة لأنها تبولت على سريرها، بأن ربطها الجميلي بنافذة خارج المنزل الذي كانت محتجزة فيه مع والدتها، في درجة حرارة تبلغ الخمسين مئوية.

وتوفيت الفتاة بسبب العطش بينما أجبرت الأم على المشي حافية في الخارج ما سبب لها حروقا جسيمة في قدميها.

خطفت الضحيتان في صيف 2014 بعد غزو تنظيم داعش لقضاء سنجار قرب الموصل.



وتقول النيابة الألمانية إنهما "بيعتا" مرات عدة في "أسواق السبايا".

ويفترض أن تستمر هذه المحاكمة التي تخضع لإجراءات أمنية مشددة، حتى نهاية أغسطس.

اعتقل المتهم في اليونان في 16 مايو 2019 وتم تسليمه إلى ألمانيا في 9 أكتوبر حيث تم توقيفه.

إبادة محتملة

في محاكمة جنيفر فينيش، تمثل والدة الطفلة المحامية اللبنانية البريطانية آمال كلوني والأيزيدية ناديا مراد التي اختطفت هي نفسها وعوملت كسبية لدى تنظيم.



وبعد تحريرها منحت مناصفة جائزة نوبل للسلام في 2018.

ومرت ناديا مراد ببرنامج معد للسبايا من النساء والأطفال اللواتي تعرضت كثيرات منهن للاغتصاب المتكرر منذ عام 2014.

وتقود كلوني ومراد حملة دولية للاعتراف بأن الجرائم التي ارتكبت ضد الأيزيديين هي جرائم إبادة.

لكن خبراء يقولون إن إثبات حدوث إبادة أمام القضاء يبدو صعبا لأنه يجب إقناع القضاة بوجود إرادة لتصفية الأيزيديين.

وقال الحقوقي الكسندر شفارتز من جامعة لايبزيغ "في أغلب الأحيان ليس هناك أمر بإبادة" مجموعة.



وأضاف "ليس هناك توجيهات مكتوبة تقول أبيدوا الأيزيديين".

من أصل 550 ألف أيزيدي كانوا يعيشون في العراق قبل العام 2014 ويشكلون ثلث الأيزيديين في العالم، فر 100 ألف إلى المنفى ولا سيما إلى ألمانيا.

وفي أغسطس 2014، قتل تنظيم داعش مئات من الأيزيديين في سنجار بمحافظة نينوى العراقية، وأرغم عشرات الآلاف منهم على الهرب، فيما احتجز آلاف الفتيات والنساء سبايا.

وتقول الأمم المتحدة إن قتل 1280 أيزيديا وخطف 6400 منهم يمثل إبادة.

وتمكن 3200 من المخطوفين من الفرار، وتم إنقاذ بعضهم، وما زال مصير الآخرين مجهولا.

