2020/04/24 | 22:30 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- راكان حيدر كما هو معلوم إن إحياء ذكرى هذه الإبادة يتم في يوم 24 أبريل من كل عام، والتي بلغت ضحاياها من مليون إلى مليون ونصف شخص من الأقلية الارمنية في الدولة العثمانية، عدا عمليات الاغتصاب والتهجير والسجن والتعذيب الجسدي والنفسي، لكن الإبادة لم تحدث في هذا اليوم فقط وإنما بدأ القتل المتعمد الممنهج للأرمن …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بطلان الحجج التي تستند عليها تركيا في عدم اعترافها بالإبادة الجماعية للأرمن) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بطلان الحجج التي تستند عليها تركيا في عدم اعترافها بالإبادة الجماعية للأرمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).