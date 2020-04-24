النفط يختتم الأسبوع الأكثر اضطراباً بتاريخه بخسائر تصل إلى 7 بالمئة

2020/04/24 | 22:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ارتفعت أسعار النفط بنحو 2.7 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، لكن نايمكس سجل خسائر تتجاوز 7 بالمائة في أكثر الأسابيع اضطراباً في تاريخ الخام.وكشفت بيانات شركة “بيكر هيوز” عن إغلاق 60 منصة للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري.وجاءت مكاسب الذهب الأسود وسط آمال متزايدة بأن بعض […]

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