بعد هجوم لـ “داعش” في ديالى: الأمن النيابية تُحمّل الداخلية والدفاع المسؤولية

2020/04/24 | 22:34 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ازداد بشكل واضح نشاط #داعش في المدّة الأخيرة في #العراق، يهجم بشكل منتظم وشبه دوري على القرى والنقاط العسكرية والمناطق النائية في #ديالى، #كركوك، #الموصل، و حتى حدود #السليمانية.هاجم “داعش” في الأمس، نقطة مرابطة…

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