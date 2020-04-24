وفاة مرجع ديني كبير في ايران بفيروس كورونا

2020/04/24 | 22:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، بوفاة المرجع الإيراني ابراهیم امیني ،عضو مجلس خبراء القيادة بسبب إصابته بفيروس كورونا في طهران.وكاانت وساائل إعلام في إيران قد أفادت بارتفاع عدد الوفيات إلى 5574 عقب تسجيل 93 وفاة جديدة، كما ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيران إلى 88194.وبلغ عدد المتعافين 60 ألفا 965 حالة بزيادة 1692حالة ، والحالات الحرجة 3.357 حالة.

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