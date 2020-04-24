عبد المهدي يصدر توضيحا بشأن ارتباط الوية العتبات الدينية بالقوات المسلحة

2020/04/24 | 22:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أوضح الناطق الرسمي للقائد العام للقوات المسلحة، قرار ارتباط الوية العتبات الدينية في الحشد الشعبي بالقائد العام.وقال اللواء عبد الكريم خلف في بيان ان "عملية ارتباط هذه الفصائل المجاهدة بالقائد العام هو ارتباط اداري وعملياتي فقط، ولا يتناول الكثير من الامور التي ذكرها البيان المذكور".وأضاف "نؤكد مرة اخرى على أهمية الحفاظ على وحدة الحشد وخضوع جميع الويته للسياقات الانضباطية والعسكرية وأوامر القيادات العليا، شانها شأن بقية القوات المسلحة، وهو ما اقتضى العلم والتنويه".وكانت قيادة قوات الحشد الشعبي المشكّلة من قبل العتبات المقدسة، والمتمثلة بفرقتي -الإمام علي والعباس القتاليتين - ولوائَيْ - علي الأكبر وأنصار المرجعية - ذات الارقام الإدارية {٢،١١،٢٦،٤٤) أعلنت مساء الخميس أنها انتقلت من هيئة الحشد الشعبي وارتباطها بالقائد العام للقوات المسلحة .وقال مراقبون ان بوادر انقسام في «الحشد الشعبي» العراقي، بدات بعد أوامر رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، بفك أربعة ألوية ارتباطها وإلحاقها بالقوات العراقية.وقالوا أن هذا القرار الرسمي وضع النقاط على الحروف، وقّص بشكل كبير من طموحات الفصائل الراغبة بأن تكون للحشد الشعبي خصوصية وسلطة منفردة لا تقل عن وزارتي الدفاع والداخلية، لاسيما ان هذا الملف جاء في ظل مرحلة سياسية حساسة يمر بها العراق، تتمثل بتكليف رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي تشكيل الحكومة المقبلة، والذي لا تستسيغه بعض الفصائل.

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