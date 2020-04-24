السوريون يستقبلون شهر رمضان مع شبح كورونا والأسعار والحرب

2020/04/24 | 22:39 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من أن شهر رمضان المبارك، كان يأتي مختلفا كل سنة عن الأخرى خلال سنوات الحرب، إن كان من حيث الغلاء؛ أو من حيث الوضع الأمني، إلا أن التحضيرات والاحتفالات بالشهر الفضيل المعتادة كانت…

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