شاعرٌ في حجرٍ منزلي - جواد كاظم غلوم

2020/04/24 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_كاظم_غلوم وحدي أتململ في غرفتي فزعاًلم يبقَ الاّ الشعر زائرا عابرا يأتيني لماماًيدخل خلسةً ، يضع لثاما لئلا يفضح وجههفأغلق نافذتي ، أتسامر معه برهةنهزج معاً ، يشتمني وأشتمه ضاحكَينأقفز على السرير مرِحاً ، مهللاً بضيافتهِ مثل فأرٍ آمنٍ في مكانٍ ساكنحتى يوّلي الأدبار مودّعا كأني عاشقٌ يطارده العاذلونفأعود كسيرا ملوماً محسوراً أطرق ألف بابٍ مغلق ولا أحد يجيبأنادي الر ......





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