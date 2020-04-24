احصائية جديدة لعدد المخالفين لحظر التجوال في بغداد

2020/04/24 | 22:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، حصيلة المخالفين لحظر التجوال منذ يوم ١٧ اذار الماضي.

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