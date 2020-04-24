صحة كركوك تعلن الموقف الوبائي لكورونا في المحافظة

2020/04/24 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ كركوك

أعلن مدير عام صحة كركوك وكالة زياد خلف مديد، اليوم الجمعة، عدم تسجيل اية اصابة بفيروس كورونا منذ 13...





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