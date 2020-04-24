الكاظمي ولجنته الانتقامية.. ازمة تعصف بمفاوضات تشكيل الحكومة والكابينة لن تمر الا في هذه الحالة

2020/04/24 | 22:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة، معلومات تتعلق بوجود أزمة متصاعدة تعصف بمفاوضات تشكيل الحكومة، ومازق جديد قد يواجهه العراق بعد نفاذ صبر عادل عبد المهدي، وتهديده بانهاء مسؤولياته في غضون أيام، وقد يضطر الكاظمي لتغيير كثيرا من قائمة مرشحيه المسربة التي تواجه معارضة كبيرة جدا، وإلا لن تمر حكومته.وتشير المعلومات الى ان “الكاظمي […]

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